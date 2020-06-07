Вел невесту на смотрины в Украину: на границе с Молдовой задержали влюбленную пару

На украинско-молдавской границе вблизи села Зализничное Болградского района пограничники задержали мужчину и женщину, которые хотели попасть в Украину через камыш, минуя пункты пропуска.

В Госпогранслужбе сообщили, что причиной незаконного путешествия были смотрины. 40-летний гражданин Молдовы решил что бы то ни было попасть в Украину, чтобы познакомить свою девушку с родней, которая здесь якобы проживает.

В 2019 году он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории нашей страны. Тогда мужчина не оплатил вовремя штраф, поэтому получил запрет въезда в Украину.

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За нарушение правил пересечения государственной границы на иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях.

В отношении гражданина Молдовы пограничники направили сообщение в СБУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины.

В конце марта из-за карантина Украина закрыла границы. Но с 29 мая решили открыть 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

Однако следует учитывать, что полноценное функционирование возможно только, когда пункты пропуска будут открыты с обеих сторон.

Фото: Госпогранслужба