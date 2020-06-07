Вів наречену на оглядини в Україну: на кордоні з Молдовою затримали закохану пару

На українсько-молдовському кордоні поблизу села Залізничне Болградського району прикордонники затримали чоловіка і жінку, які хотіли потрапити в Україну крізь очерет, оминаючи пункти пропуску.

У Держприкодонслужбі повідомили, що причиною незаконної мандрівки були оглядини. 40-річний громадянин Молдови вирішив будь-що потрапити в Україну, щоб познайомити свою дівчину з ріднею, яка тут нібито проживає.

У 2019 році він вже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території нашої країни. Тоді чоловік не сплатив вчасно штраф, тому отримав заборону в’їзду в Україну.

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За порушення правил перетину державного кордону на іноземців склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Щодо громадянина Молдови прикордонники направили повідомлення до СБУ за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України.

Наприкінці березня через карантин Україна закрила кордони. Але з 29 травня вирішили відкрити 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою.

Проте варто враховувати, що повноцінне функціонування можливе тільки, коли пункти пропуску будуть відкриті з обох сторін.

Фото: Держприкордонслужба