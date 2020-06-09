Вибори до обласних рад Луганщини та Донецької та Луганської областей цього року не відбудуться.

Про це на брифінгу у Сєвєродонецьку заявив депутат фракції Слуга народу Максим Ткаченко.

– Поки виборів до обласних рад не буде. Цього року їх точно не буде.

На думку Ткаченка, до мирного вирішення ситуації та “поки діють військово-цивільні адміністрації” про організацію виборчого процесу говорити не можна.

Читайте: Особливий статус ОРДЛО і вибори на Донбасі: про що говорили на засіданні ТКГ

Українська сторона обговорюватиме можливість переобрання депутатів на Донбасі лише після відновлення контролю над своїм державним кордоном. Як заявили у Держдепі США, це можливо лише після виконання безпекової частини Мінських домовленостей.

Востаннє вибори до облрад Донеччини та Луганщини відбулися ще за часів президенства Віктора Януковича, у 2010 році. Після збройного конфлікту у 2014 році проведення виборів на Донбасі стало неможливим.

Також цю тему неодноразово обговорювали місцеві громадські діячі та активісти: йшлося про вибори до обласних рад на підконтрольній Україні території.

Фото: Максим Ткаченко