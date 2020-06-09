В Киеве проректор “продавал” поступление в ВУЗ за 224 тыс. грн

В Киеве проректор одного из частных высших учебных заведений требовал от иностранных студентов взятку в размере 224 тыс. грн.

Он пытался “продать” поступление в вуз, а также документы, которые дают право абитуриентам из-за границы въехать на территорию Украины.

Взяточника задержали правоохранители, решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Должность главы Харьковской ОГА пытались продать за $1 млн

Если вину проректора докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В июне в Киеве местная прокуратура задержала чиновника МОН Украины во время получения взятки в размере 300 тыс. грн.

Взяточник требовал деньги за победу в конкурсе исследовательно-конструкторских работ по созданию новейших технологий.

Сейчас следствие по делу продолжается.