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Факти / Україна

У Києві проректор “продавав” вступ до ВНЗ за 224 тис. грн

У Києві проректор одного із приватних вищих навчальних закладів вимагав від іноземних студентів хабар у розмірі 224 тис. грн.

Він намагався “продати” вступ до вишу, а також документи, які дають право абітурієнтам із-за кордону в’їхати на територію України.

Хабарника затримали, правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

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Якщо провину проректора доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Києві проректор "продавав" вступ до ВНЗ за 224 тис. грн

У червні у Києві місцева прокуратура затримала посадовця МОН України під час одержання хабаря у розмірі 300 тис. грн.

Хабарник вимагав гроші за перемогу у конкурсі дослідно-конструкторських робіт щодо створення новітніх технологій.

Нині слідство у справі триває.

Джерело: Нацполіція

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