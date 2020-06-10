Киев не переходит к следующим этапам ослабления карантина.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений, — отметил Кличко.

В Киеве до сих пор не могут работать рестораны, бассейны, детские лагеря и прочее.

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Более того, если в столице зафиксируют более 24 больных на 100 тыс. населения, то в городе снова введут жесткие правила карантина.

— Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так! — подчеркнул Виталий Кличко.

Коронавирус в Киеве

В столице резко возросло количество больных коронавирусом — 57 человек за сутки, в том числе заболел мальчик, которому меньше месяца. Также заразились еще четыре медика.

Один человек умерла за последние сутки, всего в Киеве 80 летальных случаев.

За последние сутки выздоровели 60 человек, всего — 985.