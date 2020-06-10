Київ не переходить до наступних етапів ослаблення карантину.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Показник кількості хворих на 100 тис. мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень, – зазначив Кличко.

У Києві досі не можуть працювати ресторани, басейни, дитячі табори та інше.

Читайте: Послаблення карантину з 10 червня: що дозволено і які області не готові зняти обмеження

Ба більше, якщо у столиці зафіксують понад 24 хворих на 100 тис. населення, то у місті знову запровадять жорсткі правила карантину.

– Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, чимало людей поводяться так, ніби загрози не існує і вірус кудись подівся. Це не так! – підкреслив Віталій Кличко.

Коронавірус у Києві

У столиці різко зросла кількість хворих на коронавірус – 57 людей за добу, зокрема захворів хлопчик, якому менше місяця. Також інфікувалися ще чотири медики.

Одна людина за добу померла, загалом у Києві 80 летальних випадків.

За останню добу одужали 60 людей, загалом – 985.