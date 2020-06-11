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Факты / Украина

Боевики сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя — есть раненый

Оккупационные войска в зоне ООС снова обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Павлополь.

Агрессор сбросил гранату, вероятно ВОГ-17, с беспилотного летательного аппарата над позициями Объединенных сил.

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Из-за взрыва один украинский военный получили ранение. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания оперативной помощи.

В ответ украинские военные обстреляли позиции боевиков. Потери российско-оккупационных войск уточняются.

  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
  • ООС Павлопіль
Боевики сбросили гранату с беспилотника возле Павлополя — есть раненый / 5 фотографий

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки в зоне ООС противники 14 раз нарушили режим тишины. Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов.

Неподалеку Павлополь боевики дважды вели огонь из минометов 82 и 120 мм. В районе Попасной и Троицкого также были обстрелы.

Кроме того, снайперы обстреляли украинские позиции неподалеку Чермалыка. Оккупанты потеряли двух военных.

Источник: Штаб ООС

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