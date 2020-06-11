Оккупационные войска в зоне ООС снова обстреляли украинских защитников вблизи населенного пункта Павлополь.
Агрессор сбросил гранату, вероятно ВОГ-17, с беспилотного летательного аппарата над позициями Объединенных сил.
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Из-за взрыва один украинский военный получили ранение. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания оперативной помощи.
В ответ украинские военные обстреляли позиции боевиков. Потери российско-оккупационных войск уточняются.
Ситуация на Донбассе
За минувшие сутки в зоне ООС противники 14 раз нарушили режим тишины. Двое украинских военных получили ранения в результате обстрелов.
Неподалеку Павлополь боевики дважды вели огонь из минометов 82 и 120 мм. В районе Попасной и Троицкого также были обстрелы.
Кроме того, снайперы обстреляли украинские позиции неподалеку Чермалыка. Оккупанты потеряли двух военных.