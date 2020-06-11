Окупаційні війська в зоні ООС знову обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Павлопіль.

Агресор скинув гранату, ймовірно ВОГ-17, з безпілотного літального апарату над позиціями Об’єднаних сил.

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Через вибух один український військовий отримав поранення. Його госпіталізували до медичного закладу для надання оперативної допомоги.

У відповідь українські військові обстріляли позиції бойовиків. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються.

Стало відомо, що граната впала на вантажний автомобіль близько 08.00, який розвозив продукти харчування позиціями. Коли машина поверталась до Павлополя, дрон її атакував, скинувши ВОГ-17.

Водій, який був за кермом, отримав контузію.



















Бойовики скинули гранату з безпілотника біля Павлополя – є поранений / 5 фотографий

Ситуація на Донбасі

За минулу добу у зоні ООС противники 14 разів порушили режим тиші. Двоє українських військових отримали поранення внаслідок обстрілів.

Неподалік Павлополя бойовики двічі вели вогонь з мінометів 82 та 120 мм. В районі Попасної та Троїцького також були обстріли.

Окрім того, снайпери обстріляли українські позиції неподалік Чермалика. Окупанти втратили двох військових.