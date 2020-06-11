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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, двое военных ранены

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток дважды неподалеку Павлополя боевики вели огонь из 120 и 82 мм минометов. Также обстрелы прошли вблизи Тарамчука, Авдеевки и Мар`инкы.

В районе ответственности группировки Север огонь вели возле Луганского, Хутора вольного, в районе Троицкого и Попасной.

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По данным разведки, 10 июня бойцы ОС уничтожили двух российских оккупантов.

С начала этих суток снайпер обстрелял украинские позиции неподалеку Чермалыка, а вблизи Марьинки боевики дважды вели огонь из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

За текущие сутки один военный получил ранения.

Подрыв автомобиля

9 июня около 9.30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода, последний в колонне автомобиль Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

В результаты 10 украинских военных получили ранения. Им предоставили медицинскую помощь.

Источник: Штаб ООС

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