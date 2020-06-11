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Факти / Україна

Доба на Донбасі: 14 обстрілів, двоє військових поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід двічі неподалік Павлополя бойовики вели вогонь зі 120 та 82 мм мінометів. Також обстріли пройшли поблизу Тарамчука, Авдіївки та Мар`їнки.

В районі відповідальності угрупування Північ вогонь вели біля Луганського, Хутора Вільного, в районі Троїцького та Попасної.

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За даними розвідки, 10 червня бійці ОС знищили двох російських окупантів.

Від початку цієї доби снайпер обстріляв українські позиції неподалік Чермалика, а поблизу Мар’їнки бойовики двічі вели вогонь з 82 мм мінометів та гранатомети різних систем.

За поточну добу один військовий отримав поранення.

Підрив автомобіля 

9 червня близько 9.30 під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу, останній у колоні автомобіль Спартан підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

В результати 10 українських військових отримали поранення. Їм надали медичку допомогу.

Джерело: Штаб ООС

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