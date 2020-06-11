Карантин в Украине: где не разрешают ослабления

По состоянию на 11 июня Киев и еще 8 областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных мер.

Данные МОЗ свидетельствуют, что пока не готовы к частичному снятию карантина г. Киев, Житомирская, Волынская, Киевская, Закарпатская, Ровенская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская области. Все — по показателю инцидентности.







Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина / 2 фотографии

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Отсутствуют данные с временно оккупированных территории и Крыма.

Показатель инцидентности

Переход областей к следующему этапу возможно осуществить только, когда регион соответствует всем трем необходимым критериям:

охвату тестирования;

загруженности коек;

инцидентности.

Разрешенный показатель инцидентности — количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 на 100 000 тыс., а недельный уровень заболеваемости в период условного пике эпидемии по Украине +50%.

Сейчас в областях Украины не возникало проблем с загруженностью коек.