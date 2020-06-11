PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину

Станом на 11 червня Київ та ще 8 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.

Дані МОЗ свідчать, що наразі не готові до часткового зняття карантинних обмежень м. Київ, Житомирська, Волинська, Київська, Закарпатська, Рівненська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська області. Усі – за показником інцидентності.

  • Карантин в Україні: де не дозволяють послаблення
  • Карантин в Україні: де не дозволяють послаблення
  • Карантин в Україні: де не дозволяють послаблення
  • Карантин в Україні: де не дозволяють послаблення
Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину / 2 фотографии

Читайте: Послаблення карантину з 10 червня: що дозволено і які області не готові зняти обмеження

Відсутні дані з тимчасово окупованих території та Криму.

Показник інцидентності

Перехід областей до наступного етапу можливо здійснити лише, коли регіон відповідає усім трьом необхідним критеріям:

  • охоплення тестувань;
  • завантаженість ліжок;
  • інцидентність.

Дозволений показник інцидентності – кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення складає менше 12 на 100 000 тис., а тижневий рівень захворюваності в період умовного піку епідемії на території України +50%.

Наразі в областях України не виникало проблем з завантаженістю ліжок.

Джерело: МОЗ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка