Карантин в Україні: де не дозволяють послаблення

Станом на 11 червня Київ та ще 8 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.

Дані МОЗ свідчать, що наразі не готові до часткового зняття карантинних обмежень м. Київ, Житомирська, Волинська, Київська, Закарпатська, Рівненська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська області. Усі – за показником інцидентності.







Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину / 2 фотографии

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Відсутні дані з тимчасово окупованих території та Криму.

Показник інцидентності

Перехід областей до наступного етапу можливо здійснити лише, коли регіон відповідає усім трьом необхідним критеріям:

охоплення тестувань;

завантаженість ліжок;

інцидентність.

Дозволений показник інцидентності – кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення складає менше 12 на 100 000 тис., а тижневий рівень захворюваності в період умовного піку епідемії на території України +50%.

Наразі в областях України не виникало проблем з завантаженістю ліжок.