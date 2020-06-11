Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за увольнение.

Он заявил, что теперь его имя не будет иметь отношения к хаосу, который происходит в стране.

По его словам, Зеленский за четыре месяца превратил власть в посмешище.

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— О лишении меня власти — так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с вами договоренность — я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище, — написал он.

Богдан заявил, что у него есть информация, которая является чувствительной для президента, но он ее разглашать не будет.

Также он обвинил Зеленского в том, что он променял мечту о стране счастливых людей на комфорт для себя.

Владимир Зеленский рассказал, что уволил Богдана, когда заметил что его начала “портить власть” и он стал конфликтным.

Также президент отметил, что считает Богдана профессионалом и даже видел его в должности генерального прокурора.

Богдан был уволен с должности главы Офиса президента 11 февраля. Его место занял советник Зеленского Андрей Ермак.

Источник: Андрей Богдан