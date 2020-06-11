Екс-глава Офісу президента Андрій Богдан подякував президенту України Володимиру Зеленському за звільнення.

Він заявив, що тепер його ім’я не матиме відношення до хаосу, який відбувається в країні.

За його словами, Зеленський за чотири місяці перетворив владу на посміховисько.

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– Про позбавлення мене влади – так я вам вдячний, тому що моє ім’я не матиме відношення до хаосу в який ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з вами домовленість – я пообіцяв, що буду поруч з вами чесно працювати, до того моменту, поки ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами а за реалізацією мрії. І я багато зробив за півроку – ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу в країні, яку ви за чотири місяці перетворили на посміховисько, – написав він.

Богдан заявив, що має інформацію, яка є чутливою для президента, але він її розголошувати не буде.

Також він звинуватив Зеленського в тому, що він проміняв мрію про країну щасливих людей на комфорт для себе.

Володимир Зеленський розповів, що звільнив Богдана, коли помітив що його почала “псувати влада” і він став конфліктним.

Також президент зазначив, що вважає Богдана професіоналом і навіть бачив його на посаді генерального прокурора.

Богдан був звільнений з посади голови офісу президента 11 лютого. Його місце зайняв радник Зеленського Андрій Єрмак.

Джерело: Андрій Богдан