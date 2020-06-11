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Факты / Украина / Бизнес и финансы

От МВФ, ЕС и Всемирного банка: Украина ждет $4,2 млрд в течение месяца

Украина планирует в течение месяца получить $3,2 млрд от Международного валютного фонда и ЕС, а также $1 млрд от Всемирного банка.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд — $3,2 и плюс, — сказал он.

Глава Кабинета министров уточнил, что первый транш от МВФ должен поступить на счета Украины уже “сегодня-завтра”.

— Что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства в течение месяца, — заявил Шмыгаль.

Читайте: Может ли Украина выполнить условия МВФ и нужно ли продолжать сотрудничество

Новая программа с МВФ — “маяк” для партнеров

9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу для Украины, в рамках которой Киев может рассчитывать на кредит в $5 млрд.

По словам Шмыгаля, после положительного решения фонда все остальные финансовые партнеры подтвердили свои намерения профинансировать Украину.

Кроме того, продолжение сотрудничества с МВФ открывает Киеву пути для получения средств от других международных кредиторов, добавил премьер.

 

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