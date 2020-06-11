Від МВФ, ЄС і Світового банку: Україна чекає на $4,2 млрд протягом місяця

Україна планує протягом місяця отримати $3,2 млрд від Міжнародного валютного фонду і ЄС, а також $1 млрд від Світового банку.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Загальна сума коштів, отриманих нами в цьому місяці, перевищить $3 млрд – $3,2 і плюс, – сказав він.

Очільник Кабінету міністрів уточнив, що перший транш від МВФ має надійти на рахунки України уже “сьогодні-завтра”.

– Що стосується Світового банку, ми розраховуємо отримати кошти протягом місяця, – заявив Шмигаль.

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Нова програма з МВФ – “маяк” для партнерів

9 червня МВФ затвердив нову 18-місячну програму для України, в рамках якої Київ може розраховувати на кредит у $5 млрд.

За словами Шмигаля, після позитивного рішення фонду усі решта фінансові партнери підтвердили свої наміри профінансувати Україну.

Крім того, продовження співпраці з МВФ відкриває Києву шляхи для отримання коштів від інших міжнародних кредиторів, додав прем’єр.