В Украине разрешают отмечать свадьбы, однако необходимо соблюдать установленные противоэпидемические требования.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отметил, что праздновать свадьбу можно сейчас в формате до 10 человек.

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При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и принимать другие необходимые меры.

В связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Киеве следующего этапа смягчения карантина пока не будет, поэтому помещения учреждений общественного питания также открывать пока не будут.

Степанов отметил, что количество больных за последние семь дней растет и превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства.

По словам советника мера Киева Виталия Бондаренко, Киев пока не готов к полноценному открытию кафе и ресторанов, проведению массовых мероприятий, открытию заведений культуры.