В Україні дозволяють відзначати весілля, проте необхідно дотримуватися встановлених протиепідемічних вимог.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також він зазначив, що святкувати весілля можна зараз в форматі до 10 осіб.

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Однак необхідно дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептиками та інших необхідних заходів.

У зв’язку з несприятливою ситуацією з коронавірусом в Києві наступного етапу пом’якшення карантину поки не буде, тому приміщення закладів громадського харчування також поки не відкриватимуть.

Степанов зазначив, що кількість хворих за останні сім днів зростає і перевищує допустимі норми, встановлені постановою уряду.

За словами радника мера Києва Віталія Бондаренка, Київ поки не готовий до повноцінного відкриття кафе та ресторанів, проведення масових заходів, відкриття закладів культури.