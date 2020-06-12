Президент Володимир Зеленський запропонував шведам будувати в Україні сміттєпереробні заводи.

Про це йшлося у телефонній розмові глави держави з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

– Володимир Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співпраці в будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні, – сказано у повідомленні.

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Зеленський подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету і поінформував про ситуацію на Донбасі. Він також наголосив на необхідності повернення Криму на порядок денний.

– Прошу вас підтримувати питання повернення Криму на порядку денному. Впродовж років звучало лише питання припинення війни на Донбасі. Однак війна, яка там триває, почалася саме з Криму, – зазначив Зеленський.

Сміття у Швеції

У країні переробляють 99% сміття. Попутно імпортуючи майже 700 тис. тон сміття з інших країн. Шведи роздільно збирають газети, пластик, метал, скло, електричні прилади, лампочки і батарейки.

Утилізація твердих відходів забезпечує 20% тепла у шведських будинках. Органічні відходи вивозять на поля.

Попіл вивозять та просіюють – гравій використовують у будівництві доріг. На полігони потрапляє 1% переробленого сміття.

Сміття в Україні

За даними Держекоінспекції, Україна щороку продукує понад 400 млн тон відходів, з яких лише 5-7 % – перероблюються.

У країні є проблема з утилізацією відходів. Більшість з них нині викидається незаконно, що може загрожувати здоров’ю та життю людей.

Особливо небезпечним є медичне сміття. Ситуація загострилася після спалаху коронавірусу, адже кількість хворих зросла, а з нею – і небезпечних відходів.