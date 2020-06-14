На границе с Польшей поставили палатку для отдыха

На границе с Польшей в пункте пропуска Шегини-Медика, что на Львовщине, установили две палатки, чтобы люди из очереди могли отдохнуть.

— С целью обеспечения надлежащих условий для граждан, пересекающих государственную границу Украины с Республикой Польша на пункте пропуска Шегини-Медика, установили две палатки, где могут отдохнуть все желающие, которые ждут пересечения границы, — рассказывают в ГСЧС.







Чтобы легче стоялось в очереди: на границе с Польшей установили палатки / 2 фотографии

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В палатках можно просто отдохнуть, попить воды и укрыться от солнца или дождя.

Граница с Польшей

В ночь на 13 июня Польша открыла границы для граждан соседних стран ЕС.

Граждане Украины смогут пересекать границу без ограничений, если они состоят в браке с гражданами Польши, имеют разрешение на работу или являются детьми поляков.