На кордоні з Польщею поставили намет для відпочинку

На кордоні з Польщею у пункті пропуску Шегині-Медика, що на Львівщині, встановили два намети, аби люди з черги могли відпочити.

– З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині-Медика, встановили два намети, де можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетинання кордону, – розповідають у ДСНС.







Щоб легше стоялось у черзі: на кордоні з Польщею встановили намети / 2 фотографии

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У наметах можна просто перепочити, попити води та сховатися від сонця чи дощу.

Кордон з Польщею

У ніч на 13 червня Польща відкрила кордони для громадян сусідніх країн ЄС.

Громадяни України зможуть перетинати кордон без обмежень, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, мають дозвіл на роботу чи є дітьми поляків.