Первому заместителю начальника ГНС ​​в Киеве Николаю Ильяшенко, подозреваемому в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей до 10 августа с альтернативой внесения более 84 млн грн залога.

Если эта сумма будет внесена, он должен по первому вызову являться к следователю или в суд, не пересекать границы Киева без соответствующего разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и работы, а также носить электронный браслет.

Кроме того, подозреваемый не имеет права общаться с кем-либо относительно обстоятельств дела — только с адвокатами, следователями, прокурорами и судьями.

Читайте: 300 тыс. грн взятки: прокуратура задержала чиновника Минобразования

В конце прошлой недели бывший крупный чиновник пытался подкупить руководство Национального антикоррупционного бюро и председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложив $6 млн взятки.

В частности, взятку предлагали за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

14 июня ВАСУ уже избрал меру пресечения одному из подозреваемых — также 60 суток ареста, но другая сумма залога — 40,3 млн грн.

Источник: ВАСУ