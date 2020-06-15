За Андрія Кічу – одного із затриманих у справі про спробу надання хабара керівництву САП та НАБУ – внесли 40,3 млн грн застави, яку визначив Вищий антикорупційний суд, коли 14 червня обирав підозрюваному запобіжний захід.

У прес-службі ВАСК підтвердили, що цю суму внесено за екс-директора з правових питань компанії Burisma 15 червня.

Тепер підозрюваний повинен носити електронний браслет, за першим викликом з’являтися до слідчого чи суду, не виїжджати з Києва та не може обговорювати зі сторонніми обставини справи.

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Сьогодні також обрали запобіжний захід третьому підозрюваному у справі. Взяли під варту на два місяці – до 10 серпня включно – колишню очільницю одного з департаментів ДПС України з можливістю внесення понад 120 млн грн застави.

Перед цим Антикорупційний суд заарештував на аналогічний термін першого заступника начальника ДПС у Києві Миколу Ільяшенка з альтернативою понад 84 млн грн застави.

Йдеться про те, що 12 червня колишній високопосадовець запропонував $6 млн хабара керівництву НАБУ та САП за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: ВАСУ