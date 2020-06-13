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Факты / Украина / Общество

Боевики выпустили 50 снарядов в сторону Луганского

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино боевики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами. По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

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С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север по защитниках Луганского противник выпустил 50 снарядов с артиллерийских систем калибра 122 мм.

11 июля агрессор сбросил гранату, вероятно ВОГ-17, с беспилотного летательного аппарата над позициями Объединенных сил.

Источник: Штаб ООС

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