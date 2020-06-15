После возвращения из Польши граждане не должны будут в обязательном порядке проходить самоизоляцию.

Такие меры приняты в связи с тем, что Польша входит в зеленую зону.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, люди, которые возвращаются из Польши, больше не должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию.

К зеленой зоне относят страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тыс. населения меньше 40.

— Польша относится к странам, которые находятся в зеленой зоне. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее (Польши – Ред.), — отметил Максим Степанов.

По состоянию на 15 июня в Польше зафиксировали 29 392 случая коронавируса. За все время пандемии коронавирус побороли 14 383 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 247 человек.

В ночь на 13 июня Польша открыла границы для граждан соседних стран ЕС.

Отныне туристы из Европы могут свободно въезжать в страну, и им не нужно проходить карантин.