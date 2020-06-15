Після повернення з Польщі громадяни не повинні будуть в обов’язковому порядку проходити самоізоляцію.

Такі заходи вжито у зв’язку з тим, що Польща входить в зелену зону.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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За його словами, особи, які повертаються з Польщі, більше не повинні будуть проходити 14-денну самоізоляцію.

До зеленої зоні відносять країни, де кількість активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення менше 40.

– Польща належить до країн, які знаходяться в зеленій зоні. Тобто не є необхідним проходити обсервацію після повернення з неї (Польщі – Ред.), – зазначив Максим Степанов.

Станом на 15 червня в Польщі зафіксували 29 392 випадки коронавірусу. За весь час пандемії коронавірус побороли 14 383 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 247 осіб.

У ніч на 13 червня Польща відкрила кордони для громадян сусідніх країн ЄС.

Відтепер туристи з Європи можуть вільно в’їжджати до країни, і їм не потрібно проходити карантин.