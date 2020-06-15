Украинское правительство считает, что падение экономики страны в 2020 году может составить 4-8% ВВП в сравнении с прошлым годом.

В программе отмечены причины падения. В частности, плохая ситуация на рынках сырья, которые важны для страны и закрытие товарных рынков для украинских экспортеров. Также среди причин в документе указывается изменение глобальных производственных цепочек.

Мировая экономика тоже пострадает, но не так глобально. Падение ВВП составит 3%.

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Нацбанк дал прогноз, согласно которому в 2020 году в Украине может упасть на 10% экспорт и на 14,5% импорт.

Также прогнозируется рост дефицита бюджета и безработицы.

В документе отмечается, что мировая экономическая система испытывает существенные изменения.

— Эти изменения, с одной стороны, обусловливают новые вызовы на глобальных рынках товаров и услуг, капитала, и рабочей силы, а с другой — создают новые возможности для Украины, — говорится в документе.

8 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что из-за коронавирусного кризиса украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году. Но после 2020 года она может расти ежегодно на 4%.

В Государственной службе статистики Украины отметили, что ВВП в первом квартале 2020 упал на 1,5% против аналогичного периода 2019 года. Замедление экономического роста началось еще в четвертом квартале прошлого года.

9 июня МВФ утвердил программу Stand-by для Украины, которая будет рассчитана на 18 месяцев и составит $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 млрд страна уже получила

В МВФ отметили, что эти деньги должны помочь вернуть Украину к росту после завершения кризиса.