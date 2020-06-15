Український уряд вважає, що падіння економіки країни в 2020 році може скласти 4-8% ВВП в порівнянні з минулим роком.

У програмі відзначені причини падіння. Зокрема, погана ситуація на ринках сировини, які важливі для країни і закриття товарних ринків для українських експортерів. Також серед причин в документи вказується зміна глобальних виробничих ланцюжків.

Світова економіка теж постраждає, але не так глобально. Падіння ВВП складе 3%.

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Нацбанк дав прогноз, згідно з яким в 2020 році в Україні може впасти на 10% експорт і на 14,5% імпорт.

Також прогнозується зростання дефіциту бюджету і безробіття.

У документі наголошується, що світова економічна система зазнає суттєвих змін.

– Ці зміни, з одного боку, обумовлюють нові виклики на глобальних ринках товарів і послуг, капіталу, і робочої сили, а з іншого – створюють нові можливості для України, – йдеться в документі.

8 травня голова Нацбанку України Яків Смолій повідомив, що через коронавірусну кризу українська економіка впаде не більше ніж на 5% у 2020 році. Але після 2020 року вона може рости щорічно на 4%.

У Державній службі статистики України зазначили, що ВВП у першому кварталі 2020 року впав на 1,5% проти аналогічного періоду 2019 року. Уповільнення економічного зростання почалося ще в четвертому кварталі минулого року.

9 червня МВФ затвердив програму Stand-by для України, яка буде розрахована на 18 місяців і складе $5 млрд. Перший транш у розмірі $2,1 млрд країна вже отримала.

У МВФ зазначили, що ці гроші повинні допомогти повернути Україну до зростання після завершення кризи.