Будівництво метро у Дніпрі заморожено через те, що влада не дає дозволу турецькому підряднику проводити роботи, для яких використовуватимуть вибухівку.

Про це під час ефіру Свободи слова на ICTV заявив мер міста Борис Філатов, звертаючись за підтримкою до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

– Кабмін у своїй програмі багато говорить про Велике будівництво, про створення робочих місць, тому я б хотів розповісти, напевно, про найбільше будівництві у країні. Це будівництво метро в Дніпрі. Водночас в суспільній свідомості формується думка, що це будівництво міськради, хоча це гроші ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку. – Ред.), хоча це найбільший турецький підрядник, якого банк обрав на міжнародному конкурсі, хоча це польський інженер, а міськрада виступає просто пасивним замовником, – розповів Філатов.

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Він додав, що будівництво вже рік заморожене, бо турецький підрядник не може отримати дозвіл на вибухи в метро.

– Однак про яке велике будівництво ми можемо говорити, якщо найбільший інвестиційний проект вже рік стоїть, – зазначив глава міськради.

У свою чергу Шмигаль зазначив, що готовий посприяти цій справі, однак тільки рамках своєї компетенції та повноважень.

Будівництво метро у Дніпрі

11 червня 2013 року Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Україною про завершення будівництва метрополітену.

У липні 2013 року стало відомо, що будівництво метро активізують у першій половині 2014 року. Однак закон про ратифікацію кредиту ЄБРР було підписано лише 19 вересня 2014 року президентом Петром Порошенко.

19 липня 2016 року тендер на будівництво метро в конкурентній боротьбі з компаніями з Італії, України та Китаю виграла турецька компанія Limak, і її представники передали мерії міста узгоджений контракт на проведення робіт.