Дитячі табори України у 2020 році не відкриються раніше 1 липня через напружену ситуацію з коронавірусом, а також ризик спалаху інших інфекційних захворювань.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій попри те, що є необхідність оздоровити понад 1,2 млн дітей.

– Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми ухвалюватимемо рішення залежно від умов адаптивного карантину, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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На думку МОЗ, збір у таборах дітей з різних регіонів України сприятиме поширенню коронавірусу. Також напередодні дитячі табори перевірили і встановили недостатню увагу до питань організації харчування і дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Через поширення коронавірусу в Україні кращим літнім відпочинком для дитини у 2020 році стане поїздка в село до родичів або на дачу.

Таку думку висловив педіатр Денис Арман.

Він вважає, що поїздка на море або до табору буде не найкращим рішенням організації відпочинку для дитини влітку 2020.