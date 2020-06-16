PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рада запретила банкам штрафовать за просрочку платежей во время карантина

16 июня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3297, согласно которому банкам запрещается взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

За соответствующий закон проголосовали 344 народных депутата.

Изменения уже внесли в Хозяйственный кодекс.

Читайте: Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплаты с 2021 года

В апреле уже многие украинские банки объявили о кредитных каникулах для физических лиц. До конца июля они продлятся в Приватбанке. ТАСкомбанк также ввел кредитные каникулы для физлиц.

Трехмесячную отсрочку уплаты основной суммы долга получили и физические лица в Кредобанке.

Также кредитные каникулы ввели Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк и ПУМБ.

Верховная Рада приняла законопроект №3220, предусматривающий кредитные каникулы для бизнеса в Украине.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх