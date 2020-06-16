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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада заборонила банкам штрафувати за прострочення платежів під час карантину

16 червня Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроект №3297, згідно з яким банкам забороняється стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину і в 30-денний термін після його закінчення.

За відповідний закон проголосували 344 народних депутати.

Зміни вже внесли до Господарського кодексу.

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У квітні вже багато українських банків оголосили про кредитні канікули для фізичних осіб. До кінця липня вони триватимуть в Приватбанку. ТАСкомбанк також ввів кредитні канікули для фізосіб.

Тримісячну відстрочку сплати основної суми боргу отримали і фізичні особи в Кредобанку.

Також кредитні канікули запровадили Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк і ПУМБ.

Верховна Рада ухвалила законопроект №3220, що передбачає кредитні канікули для бізнесу в Україні.

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