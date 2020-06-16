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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина ожидает роста экономики во втором полугодии

Во второй половине 2020 года Украина ожидает роста экономики, несмотря на то, что в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свобода слова на ICTV.

— Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики, — сказал премьер.

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Шмыгаль также добавил, что правительство закрыло шесть основных отраслей — на время карантина.

— Мировой кризис повлек за собой снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также состоялось незначительное проседание от 4% до 6%, — рассказал премьер.

Однако, по словам Шмыгаля, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики.

К первоочередным быстрым действиям, направленных на преодоление кризиса, относится поддержка малого бизнеса.

Фото: Правительственный портал

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