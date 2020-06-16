У другій половині 2020 року Україна очікує зростання економіки, незважаючи на те, що у Програмі діяльності уряду враховано падіння ВВП на 4,8%.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свобода слова на ICTV.

– Консенсусний прогноз МВФ і Мінфіну становить 4,8% падіння ВВП цього року. Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки, – сказав прем’єр.

Читайте: Шмигаль презентував 10 ініціатив програми стимулювання економіки

Шмигаль також додав, що уряд закрив шість основних галузей – на час карантину.

– Світова криза спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. Відповідно, там також відбулось незначне просідання від 4% до 6%, – розповів прем’єр.

Однак, за словами Шмигаля, уряд розробив і подав програму стимулювання економіки.

До першочергових швидких дій, що спрямовані на подолання кризи, належить підтримка малого бізнесу.