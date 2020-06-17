Нужна ли обсервациям туристам, которые едут в Украину транзитом через страны красной зоны

Туристы, которые едут в Украину транзитом через страны из красной зоны не должны проходить обсервацию.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если вы не являетесь гражданином страны, которая относится к красной зоне, либо не находились там последние 14 дней, то после возвращения в Украину не обязательно проходить соответствующую обсервацию.

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Министр подчеркнул, что правило прохождения обсервации распространяется только на тех лиц, которые являются гражданами стран красной зоны и находились там определенный период времени, а именно 14 дней.

Минздрав разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса. В красную зону попали 50 стран, где количество больных составляет 40 человек на 100 тыс. населения.

Согласно списку, украинцам не рекомендуют посещать Великобританию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Швецию, соседние Россию и Беларусь, а также США и Канаду.