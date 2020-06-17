Чи потрібна обсервація туристам, які їдуть в Україну транзитом через країни червоної зони

Туристи, які їдуть в Україну транзитом через країни з червоної зони, не повинні проходити обсервацію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Якщо ви не є громадянином країни, яка належить до червоної зони, або не перебували там останні 14 днів, то після повернення в Україну не обов’язково проходити відповідну обсервацію.

Читайте: Європа відкриває кордони: куди пускають туристів і які обмеження діють

Міністр наголосив, що правило проходження обсервації розповсюджується тільки на тих осіб, які є громадянами країн червоної зони і перебували там певний період часу, а саме 14 днів.

МОЗ розділив країни світу на червону і зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу. До червоної зони потрапили 50 країн, де кількість хворих становить 40 осіб на 100 тис. населення.

Згідно зі списком, українцям не рекомендують відвідувати Велику Британію, Нідерланди, Іспанію, Францію, Італію, Швецію, сусідні Росію і Білорусь, а також США і Канаду.