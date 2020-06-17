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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, один боец получил травмы

За сутки вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим тишины.

Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В каких районах проходили обстрелы:

  • Новозвановка
  • Алмазное
  • Крымское
  • Орехово
  • Авдеевка
  • Марьинка
  • Пищевик

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Нашим бойцам удалось вовремя дать ответ и остановить враждебные провокации.

В результате обстрелов украинский защитник получил боевое травмирование.

Кроме того, по данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

За прошедшие сутки, 15 июня, боевики РФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате ранения получили трое военных, а один — боевое травмирование.

Источник: Штаб ООС

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