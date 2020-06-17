За добу збройні формування РФ дев’ять разів порушили режим тиші.

Окупанти обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

В яких районах проходили обстріли:

Новозванівка

Алмазне

Кримське

Оріхове

Авдіївка

Мар’їнка

Пищевик

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Нашим бійцям вдалося вчасно надати відповідь і зупинити ворожі провокації.

У результаті обстрілів український захисник отримав бойове травмування.

Окрім того, за даними розвідки, 16 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Протягом минулої доби, 15 червня, бойовики РФ сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті поранення отримали троє військових, а один – бойове травмування.