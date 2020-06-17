Кулеба назвал четыре “красные линии” по Донбассу

В переговорах по ситуации на Донбассе украинская сторона готова к “наступательным действиям”, однако никогда не пойдет на ряд уступок.
Об этом в интервью заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, официальный Киев предлагает идеи по повестке дня переговоров, а не ждет, пока это сделает оппонент.
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Кулеба рассказал, что украинская сторона ни в коем случае не согласится на:
- Прямой диалог с представителями так называемых ДНР и ЛНР.
- Изменения в контроле над госграницей.
- Выборы в условиях присутствия российских оккупационных войск.
- Реинтеграцию по сценарию боевиков.
В то же время конкретных компромиссов, на которые готова пойти украинская сторона касательно Донбасса, Дмитрий Кулеба не озвучил. По его мнению, это может ослабить переговорные позиции.
Переселенцы Донбасса — участники ТКГ
Начиная с 10 июня, в переговорах Трехсторонней контактной группы в качестве советников участвуют представители ОРДЛО — это журналисты и общественные деятели.
На первой встрече в обновленном составе отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а отдельные районы Луганщины — врач Константин Либстер и глава Международной ОО и юрист Вадим Горан.
Фото: Dmytro Kuleba