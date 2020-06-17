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Факты / Украина / Общество

Украина открывает пункты пропуска с Беларусью и РФ

Кабинет Министров Украины возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией.

Сначала откроют пункты пропуска Дольск и Вильча на кордоне з Беларуссю. Соответствующее решение было принято на заседании 17 июня.

Такое решение связано с постепенным ослаблением карантинных мероприятий, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Россия и Беларусь относятся к странам “красной зоны” — по прибытию из них в Украину, людям необходимо проходить две недели обсервации.

Граница РФ был закрыт с 13 марта, когда Кабмин принял решение о введении карантина в Украине.

В связи с ограничениями были закрыты пункты пропуска на границе, в том числе с Россией и Беларусью, Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией.

Открыли аэропорт им. Сикорского

В столице с 16 июня возобновил работу международный аэропорт Киев им. Сикорского. Начал обслуживать международные направления авиарейсов.

Первым рейсом, который приняло аэродром, стал самолет компании Belavia из Минска. Утром 17 июня состоялись рейсы в Германию и Венгрию.

Также продолжается регистрация на рейсы в Германию, Великобритании, Эстонии и Швеции.

Источник: МВД

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