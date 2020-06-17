Україна відкриває пункти пропуску з Білоруссю і РФ

Кабінет Міністрів України відновив пішохідне й автомобільне сполучення з Білоруссю і Росією.

Спершу запрацють пункти пропуску Дольськ і Вільча з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 17 червня.

Таке рішення пов’язане з поступовим послабленням карантинних заходів, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Росія та Білорусь належать до країн “червоної зони” – після прибуття з них до України, людям необхідно проходити два тижні обсервації.

Кордон з РФ був закритий з 13 березня, коли Кабмін ухвалив рішення про введення карантину в Україні. У зв’язку з обмеженнями були закриті пункти пропуску на кордоні, в тому числі з Росією і Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною.

Відкрили аеропорт ім. Сікорського

У столиці з 16 червня відновив роботу міжнародний аеропорт Київ ім. Сікорського. Почав обслуговувати міжнародні напрямки авіарейсів.

Першим рейсом, який прийняло летовище, став літак компанії Belavia із Мінська. Вранці 17 червня відбулися рейси до Німеччини та Угорщини.

Також триває реєстрація на рейси до Німеччини, Британії, Естонії та Швеції.