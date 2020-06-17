Карантин в Украине: что проходит 17 июня (КАРТА)

Украина хочет одной из первых заказать вакцину от коронавируса. Между тем в стране продолжают фиксировать стабильную цифру больных Covid-19.

Чиновники разрешили открыть в Киеве аэропорт им. Сикорского и приезжать туристам без самоизоляции. Но при условии, что они едут в Украину из стран, где нет вспышки Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине на Covid-19 болеет 33 234 человек. За минувшие сутки количество больных резко выросла на 758 случаев.

От осложнений умерли 943 человека, за сутки — 31. Полностью излечились 14 943 пациенты, 415 — в сутки.

В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксировали еще пять случаев коронавирусной болезни, в общем болеют 142 человека.

Коронавирус в Киеве

В столице зафиксировали 4026 подтвержденных случаев коронавируса. Количество больных увеличилось на 41 человек, двое больных умерли.

17 июня авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление рейсов из аэропорта Киев. В то же время компания Wizz air осуществит сегодняшние рейсы из Борисполя.

Читайте: Нужна ли обсервация туристам, которые едут в Украину транзитом через страны красной зоны

Самоизоляция

Туристы, которые едут в Украину транзитом через страны из красной зоны не должны проходить обсервацию.

— Если вы не являетесь гражданином страны, которая относится к красной зоне, либо не находились там последние 14 дней, то по возвращении в Украину не обязательно проходить соответствующую обсервацию, — говорит глава Минздрава Максим Степанов.

Вакцина от коронавируса

Украина ведет переговоры о предварительном заказе вакцины от коронавируса. Такое поручение дал президент Владимир Зеленский.

Поручение начать переговоры получили вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украина должна получить доступ к ней наравне с другими странами.

Между тем Италия, Франция, Германия и Нидерланды вее заказали лекарства в компании АstraZeneca. Выкупили будущих 400 млн доз.