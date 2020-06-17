Карантин в Україні: що відбувається 17 червня (КАРТА)

Україна хоче однією із перших замовити вакцину від коронавірусу. Тим часом у країні продовжують фіксувати стабільну цифру хворих на Covid-19.

Чиновники дозволили відкрити у Києві аеропорт ім. Сікорського та приїжджати туристам без самоізоляції. Але за умови, що вони їдуть в Україну з країн, де немає спалаху Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні на Covid-19 хворіє 33 234 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 758 випадків.

Від ускладнень померли 943 людини, за добу – 31. Вилікувалися 14 943 пацієнти, 415 – за добу.

У Збройних силах України за добу зафіксували ще п’ять випадків коронавірусної хвороби, загалом хворіють 142 людини.

Коронавірус у Києві

У столиці зафіксували 4 026 підтверджених випадків коронавірусу. Кількість хворих збільшилась на 41 людину, двоє хворих померли.

17 червня авіакомпанії отримали дозвіл Державіаслужби на здійснення рейсів з аеропорту Київ. Водночас компанія Wizz air здійснить сьогоднішні рейси з Борисполя.

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Самоізоляція

Туристи, які їдуть в Україну транзитом через країни з червоної зони, не повинні проходити обсервацію.

– Якщо ви не є громадянином країни, яка належить до червоної зони, або не перебували там останні 14 днів, то після повернення в Україну не обов’язково проходити відповідну обсервацію, – каже глава МОЗ Максим Степанов.

Вакцина від коронавірусу

Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від коронавірусу. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Доручення розпочати переговори отримали віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Україна повинна отримати доступ до неї на рівні з іншими країнами.