Міністерство оборони України отримало безпілотний авіаційний комплекс Spectator-M1, який виготовив ВАТ Меридіан ім. С.П. Корольова, що входить до складу Державного Концерну Укроборонпром.

– Це перше постачання Збройним Силам України безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. Spectator-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України КПІ, – повідомив голова правління ВАТ Меридіан ім. С.П. Корольова В’ячеслав Проценко.

Також він зазначив, що у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей, а саме: аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби.

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Безпілотник Spectator-M1 призначений для розвідки місцевості та може використовуватись для моніторингу держкордону, водних та лісових масивів, пошуково-рятувальних операцій.

Розробники повідомляють, що один такий безпілотник може знаходиться у повітрі понад дві години, охоплюючи радіус майже у 30 км. Він не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації.

Попередня модифікація такого безпілотника з 2015 року поставляється Міністерству оборони та Держприкордонслужбі України.







Міноборони отримало безпілотник Spectator-M1 для розвідки / 2 фотографии

Випробування техніки

Нещодавно в Одеській області пройшли випробування ракетного комплексу Нептун. На полігоні Міноборони запускали дві крилаті ракети по різним морським цілям.

Постріли здійснювались по двом мішеням, які перебували на одній відстані 20 км.

Фото: Укроборонпром