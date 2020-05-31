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Факты / Украина

Ракетный комплекс Нептун прошел испытания в Одесской области

Украинский ракетный комплекс Р-360 Нептун успешно прошел очередные испытания.

Их провели с 27 по 30 мая на полигоне Минобороны в Одесской области, на этот раз запускали две крылатые ракеты по разным морским целям.

— Выстрелы осуществили одновременно по двум мишеням, которые находились друг от друга на расстоянии более 20 км, — сообщили в Минобороны.

Читайте: ВСУ провели огневые испытания ракетного комплекса Нептун

По их словам, дальность до целей была примерно 85 км и 110 км.

Напомним, ранее Минобороны анонсировало проведение очередных испытаний ракетного комплекса Нептун, который может уничтожать не только вражеские корабли, но и наземные цели. Ракеты являются современным видом вооружения, они незаметны для вражеских ударов.

Источник: Минобороны

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