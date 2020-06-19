Курс валют Национального банка Украины на 19 июня, который продержится выходные, демонстрирует падение доллара и евро.

Правда, обе иностранные валюты просели лишь на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара НБУ на 19 июня установлен на уровне 26,76 грн. Курс евро составляет 30,05 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.06:

$1 — 26,76 грн;

€1 — 30,05 грн;

1 польский злотый — 6,76 грн;

10 российских рублей — 3,84 грн.

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Курса гривны на лето

По прогнозу экономиста Алексея Куща, курс гривны летом так и будет незначительно скакать возле отметки в 27 грн/1$.

Это связано с заморозкой деловой активности в бизнесе. Ситуация может изменится уже с наступлением осени.