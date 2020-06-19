Курс валют Национального банка Украины на 19 июня, который продержится выходные, демонстрирует падение доллара и евро.
Правда, обе иностранные валюты просели лишь на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.
Курс доллара НБУ на 19 июня установлен на уровне 26,76 грн. Курс евро составляет 30,05 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 19.06:
- $1 — 26,76 грн;
- €1 — 30,05 грн;
- 1 польский злотый — 6,76 грн;
- 10 российских рублей — 3,84 грн.
Читайте: Украина ожидает роста экономики во втором полугодии
Курса гривны на лето
По прогнозу экономиста Алексея Куща, курс гривны летом так и будет незначительно скакать возле отметки в 27 грн/1$.
Это связано с заморозкой деловой активности в бизнесе. Ситуация может изменится уже с наступлением осени.