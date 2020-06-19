Курс валют Національного банку України на 19 червня, який протримається вихідні, демонструє падіння долара і євро.
Правда, обидві іноземні валюти просіли лише на 1 копійку порівняно з попереднім днем.
Курс долара НБУ на 19 червня встановлено на рівні 26,76 грн. Курс євро становить 30,05 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 19.06:
- $1 – 26,76 грн;
- €1 – 30,05 грн;
- 1 польський злотий – 6,76 грн;
- 10 російських рублів – 3,84 грн.
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Курсу гривні на літо
За прогнозом економіста Олексія Куща, курс гривні влітку так і буде незначно стрибати біля позначки в 27 грн/1$.
Це пов’язано із заморожуванням ділової активності в бізнесі. Ситуація може зміниться вже з настанням осені.