Курс валют Національного банку України на 19 червня, який протримається вихідні, демонструє падіння долара і євро.

Правда, обидві іноземні валюти просіли лише на 1 копійку порівняно з попереднім днем.

Курс долара НБУ на 19 червня встановлено на рівні 26,76 грн. Курс євро становить 30,05 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.06:

$1 – 26,76 грн;

€1 – 30,05 грн;

1 польський злотий – 6,76 грн;

10 російських рублів – 3,84 грн.

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Курсу гривні на літо

За прогнозом економіста Олексія Куща, курс гривні влітку так і буде незначно стрибати біля позначки в 27 грн/1$.

Це пов’язано із заморожуванням ділової активності в бізнесі. Ситуація може зміниться вже з настанням осені.