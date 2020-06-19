Маски и дистанция: Мандзий о правилах проведения ВНО 2020

Верховная Рада собралась на заседание 19 июня. В зал пришло 211 депутатов.

Перед нардепами выступила исполнитель обязанностей министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она рассказала об организации и проведении внешнего независимого оценивания в Украине в 2020 году.

— Уже напечатали более миллиона тестовых тетрадей. ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача Украины, — заявила Мандзий.

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5 180 пунктов тестирования подготовили к безопасным условиям проведения ВНО.

Закупили для нужд участников внешнего независимого тестирования 3 млн масок, 3 тыс. термометров, 104 тыс. литров антисептиков и 28 тыс. литров дезинфицирующих средств.

Правила пребывания в пунктах:

в личных кабинетах участников ВНО

участники самостоятельно или организованно прибывают в пункт тестирования;

допуск в помещение с 9.50 до 10.50;

запрещено собираться вместе. На входе будет проводиться термометрия;

участникам раздадут маски;

после завершения тестирования — маски нужно выбросить в определенную урну.

Добровольное ВНО

18 июня Верховная Рада разрешила выпускникам 2020 проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе ВНО, по собственному желанию.

Кроме того, законопроект обеспечивает дополнительные социальные и экономические гарантии для борьбы с Covid-19.

Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течение обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Дедлайн подачи заявлений — 25 июня.