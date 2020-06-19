Маски и дистанция: Мандзий о правилах проведения ВНО 2020

Верховная Рада собралась на заседание 19 июня. В зал пришло 211 депутатов.
Перед нардепами выступила исполнитель обязанностей министра образования и науки Любомира Мандзий.
Она рассказала об организации и проведении внешнего независимого оценивания в Украине в 2020 году.
— Уже напечатали более миллиона тестовых тетрадей. ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача Украины, — заявила Мандзий.
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5 180 пунктов тестирования подготовили к безопасным условиям проведения ВНО.
Закупили для нужд участников внешнего независимого тестирования 3 млн масок, 3 тыс. термометров, 104 тыс. литров антисептиков и 28 тыс. литров дезинфицирующих средств.
Правила пребывания в пунктах:
- в личных кабинетах участников ВНО есть видеоинструкция;
- участники самостоятельно или организованно прибывают в пункт тестирования;
- допуск в помещение с 9.50 до 10.50;
- запрещено собираться вместе. На входе будет проводиться термометрия;
- участникам раздадут маски;
- после завершения тестирования — маски нужно выбросить в определенную урну.
Добровольное ВНО
18 июня Верховная Рада разрешила выпускникам 2020 проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе ВНО, по собственному желанию.
Кроме того, законопроект обеспечивает дополнительные социальные и экономические гарантии для борьбы с Covid-19.
Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течение обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Дедлайн подачи заявлений — 25 июня.