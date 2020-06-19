Маски і дистанція: Мандзій про правила проведення ЗНО 2020

Верховна Рада зібралась на засідання 19 червня. У зал прийшло 211 депутатів.

Перед нардепами виступила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона розповіла про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні у 2020 році.

– Вже надрукували більше мільйона тестових зошитів. ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій Головного санітарного лікаря України, – заявила Мандзій.

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5 180 пунктів тестування підготували до безпечних умов проведення ЗНО. Закупили для потреб учасників зовнішнього незалежного тестування 3 млн масок, 3 тис. термометрів. 104 тис. літри антисептиків та 28 тис. літрів дезінфікуючих засобів.

Правила перебування на пунктах:

у особистих кабінетах учасників ЗНО

учасники самостійно або організовано прибувають до пункту тестування;

допуск у приміщення з 9.50 до 10.50;

на вулиці заборонено збиратись разом. На вході проводитиметься термометрія;

учасникам роздадуть маски;

після завершення тестування – маски потрібно викинути в певну урну.

Добровільне ЗНО

18 червня Верховна Рада дозволила випускникам 2020 року проходити державну підсумкову атестацію, зокрема ЗНО, за власним бажанням.

Крім того, законопроект забезпечує додаткові соціальні та економічні гарантії для боротьби з Covid-19.

Учням виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього потрібно написати відповідну заяву, яку розглядатиме педагогічна рада. Дедлайн подання заяви – 25 червня.